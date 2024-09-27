Две пенсионерки устроили перестрелку из-за грибной поляны в лесу под Петербургом

Между двумя пенсионерками произошел конфликт со стрельбой из-за грибной поляны в лесу Ленинградской области. Одна из пожилых женщин получила 3 пули, сообщает «Mash на Мойке» .

По словам 74-летней пострадавшей, она собирала грибы и ягоды вблизи населенного пункта Белоостров. Вдруг к женщине подошла неизвестная и с расстояния 1 м совершила 4 выстрела из пистолета «Оса», а затем скрылась. В больнице у пенсионерки диагностировали сквозное ранение, 3 пули попали в бедро и задели кость.

Правоохранительные органы оперативно задержал подозреваемую, которой оказалась 70-летняя уроженка Республики Карелия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Пожилую женщину отпустили под обязательство о явке.

Подозреваемая рассказала, что услышала выстрелы, когда собирала ягоды. Пострадавшую впервые увидела лишь в отделе полиции, поэтому о конфликте не могло идти и речи. В момент стрельбы она якобы вообще разговаривала по телефону.

Фигурантка дела добавила, что попала под подозрение из-за фотографии. Зять пострадавшей сфотографировал женщину, когда она выходила из леса. При этом подозреваемая уверяет, что никакой «Осы» при себе не имела.

«Оса» — бесствольный пистолет, многофункциональный комплекс гражданского оружия нелетального действия, предназначенный для активной самообороны, подачи сигналов и освещения местности.