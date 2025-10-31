Две компании решали конфликт кулаками на футбольном поле школы в Петербурге

На территории футбольного поля, расположенного возле школы в Московском районе Санкт-Петербурга, произошла массовая драка. Один из сотрудников службы безопасности задержан, сообщает «Фонтанка» .

Предварительно известно, что вечером 29 октября на футбольном поле рядом со школой № 519, что на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге, произошла массовая драка с участием молодежи. Прибывшие по сигналу тревоги сотрудники Росгвардии были вынуждены вмешаться в ситуацию.

Наряд вневедомственной охраны задержал на месте происшествия 22-летнего сотрудника охраны школы. Впоследствии на него был составлен протокол за мелкое нарушение общественного порядка. Несколько других лиц, принимавших участие в конфликте, были доставлены в отделение полиции № 51.

Ближе к полуночи трое несовершеннолетних участников инцидента в присутствии законных представителей подали заявления в полицию. Они утверждают, что на футбольном поле они были избиты охранником и группой примерно в два десятка человек, связанных с ним. Предварительно установлено, что поводом для драки послужил конфликт между компаниями, произошедший ранее в зоне фудкорта торгово-развлекательного комплекса «Континент».

На следующий день оперативники уголовного розыска задержали троих подозреваемых, включая охранника учебного заведения, на срок до 48 часов. Всем задержанным присвоен статус подозреваемых по уголовному делу о хулиганстве. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

