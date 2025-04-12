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Две башкирские школьницы отравились в туалете таблетками

В Башкортостане в школьном туалете нашли двух девочек без сознания, они отравились таблетками, сообщает Baza .

Инцидент произошел в селе Акбердино 11 апреля. Школьниц 15 и 16 лет обнаружили в туалете. Одна девочка была в тяжелом состоянии, вторая — в состоянии средней тяжести.

Пострадавшие отравились препаратом баклосан. Школьницы украли его у мамы одной из них.

Баклосан — миорелаксант центрального действия, его назначают по рецепту для снятия гипертонуса мышц. Лекарство используют при заболеваниях, связанных с поражением ЦНС.

Ранее 648 человек отравились куриным донером в турецкой провинции Коджаэли. Общепит. где готовили опасный перекус закрыли.