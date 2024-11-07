Дважды ударила в грудь: москвичка попыталась зарезать сожителя у супермаркета

Женщина напала с кухонным ножом на сожителя у магазина на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы задержали 44-летнюю местную жительницу, которая в ходе конфликта дважды ударила ножом своего сожителя около супермаркета, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Новоясеневском проспекте. В ходе допроса задержанная рассказала, что между ней и ее 49-летним сожителем произошел бытовой конфликт, после которого мужчина отправился в магазин. Женщина взяла кухонный нож и пошла за ним.

Около супермаркета подозреваемая встретила сожителя и дважды ударила ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц. Женщина вернулась домой, помыла орудие преступления и убрала к остальным столовым приборам.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося и привлечение задержанной к ответственности по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).