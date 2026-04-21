Два ветерана СВО похитили парня и женщину под Воронежем

Ветерана СВО без ног арестовали по обвинению в похищении людей под Воронежем

Двух ветеранов спецоперации арестовали по делу о похищении людей и вымогательстве в Воронежской области. Правоохранители считают предполагаемым главой группировки, состоящей из нескольких людей, работника военного комиссариата Даниила А., у которого из-за ранения не стало двух ног, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на судебные документы.

Дело рассматривает Второй западный окружной военный суд Воронежа. Он не стал менять меру пресечения Даниилу А. и другому ветерану Виталию Б. Сотрудники Следственного комитета России по Воронежской области обвиняют их в двух случаях похищения людей, а также стольких же вымогательствах.

По этому делу в конце февраля правоохранители задержали семерых. У троих из них были судимости, фигурантов заключили под стражу.

По данным правоохранителей, группа людей действовала в 2025 году в Россоши Воронежской области — в 60 километрах от границы с ЛНР. Мужчины, предположительно, с использованием насилия похитили 17-летнего парня, а следом женщину.

Первый, чтобы его отпустили, отдал имущество. Женщина заплатила 100 тыс. рублей. Затем похищенных отпустили.

Преступления раскрыли работники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Даниил А. признал вину.

