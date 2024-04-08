Два трупа и 22 раненых: под Самарой разбился автобус с узбекистанцами

Два человека погибли и более 20 пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области

В Самарской области ночью 8 апреля произошла автоавария с участием автобуса, в котором ехали граждане Узбекистана. В результате ДТП погибли минимум два человека и еще 22 пострадали, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное УГИБДД.

Авария случилась на 26-м километре трассы «Урал-Муханово», в окрестностях сельского поселения Алакаевка. Водитель автобуса Scania, на котором перевозились десятки мигрантов, не совладал со штурвалом и вырулил в кювет.

После аварии транспортное средство опрокинулось. Пострадавшим, которым не понадобилась госпитализация, медицинскую помощь оказывали на месте.

По факту ДТП прокуратура и Следственный комитет организовали проверку. По имеющимся данным, автобус вез граждан Узбекистана из Чимкента в Нижний Новгород.