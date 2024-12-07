Два трамвая жестко столкнулись в Перми, 21 человек пострадал

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«112»: 2 детей и 19 взрослых пострадали из-за столкновения трамваев в Перми

Два трамвая врезались друг в друга в Перми. Столкновение было жестким, пострадали люди, сообщает « 112 ».

Травмы получили 19 взрослых и двое детей. На место приехали сотрудники ГАИ и врачи. Пострадавшим помогают.

По версии следствия, водитель одного из трамваев уснул. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что произошло.

Ранее грузовик протаранил трамвай на севере Москвы. В нем сидели пассажиры.