Два трамвая жестко столкнулись в Перми, 21 человек пострадал

«112»: 2 детей и 19 взрослых пострадали из-за столкновения трамваев в Перми
Происшествия

Фото - © Telegram-канал 112

Два трамвая врезались друг в друга в Перми. Столкновение было жестким, пострадали люди, сообщает «112».

Травмы получили 19 взрослых и двое детей. На место приехали сотрудники ГАИ и врачи. Пострадавшим помогают.

По версии следствия, водитель одного из трамваев уснул. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что произошло.

Ранее грузовик протаранил трамвай на севере Москвы. В нем сидели пассажиры.