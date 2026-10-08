Почти 60% украинцев готовы на территориальные уступки ради завершения конфликта

Большинство украинцев выступает за прекращение огня и поддерживает переговоры как способ достижения мира. При этом они не готовы принять мир на любых условиях. Абсолютное большинство считает, что в конфликте не побеждает ни одна из сторон (62%). Четверть опрошенных уверена в преимуществе Украины (26%), а 6% — в победе России.

Половина опрошенных (50%) считает, что мир важнее победы. При этом 41% полагает, что победа важнее мира. Еще 9% затрудняются ответить.

Согласно исследованию, 57% опрошенных выступают за прекращение боевых действий и поиск компромиссов путем переговоров. 13% поддерживают продолжение конфликта с возвращением к линиям контроля на 23 февраля 2022 года, а 21% — за восстановление контроля над Донбассом и Крымом.

Абсолютное большинство считает реальным путем завершения войны переговоры (57% считают таким путем поиск компромисса с вовлечением других стран в переговоры, 26% — на прямых переговорах). Многие готовы к территориальным уступкам, но только при гарантиях безопасности. Решение должно быть принято на всеукраинском референдуме.

35% украинцев выступает против территориальных уступок как шага для продолжительного мира. При этом 56% респондентов говорят, что для долгосрочного мира можно пойти на территориальные уступки, но при условии гарантий безопасности от США и европейских партнеров, включающих финансирование Сил обороны и оружия.

Если представлять территориальные уступки как условие мира, то большинство украинцев считают, что окончательное решение об этом должно принимать народ на референдуме (68%). 17% ответили, что решение должно принять президент, 9% — что Верховная рада.

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