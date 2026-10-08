В Истре готовность дошкольного отделения школы № 2 к открытию достигла 25%

Капитальный ремонт дошкольного отделения № 22 школы № 2 в Истре выполнен на четверть. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Истре на Пролетарской улице, 3, продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения № 22 средней общеобразовательной школы № 2. Строительная готовность объекта составляет 25%. Площадь здания превышает 3 тыс. кв. м.

Работы финансируются из бюджета в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время на объекте работают больше 40 человек, 2 единицы техники. Завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется монтаж инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей к детскому саду территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе капремонта заменят все инженерные сети, обследуют несущие конструкции и отремонтируют внутренние помещения. Завершить работы планируют в 2027 году.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.