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Два торфяных пожара ликвидировали в Раменском округе за двое суток

26 сентября в Дачном участковом лесничестве, в 2 км от рабочего поселка Ильинский Раменского г. о. местные жители обнаружили очаг возгорания на площади 0.02 га. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 6 человек личного состава лесопожарных формирований. Потребовалось 4 часа, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был торфяным. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

Ранее 25 сентября также в Гжельском участковом лесничестве, в 3 км от деревни Минино был обнаружен очаг возгорания на площади 0.01 га.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.