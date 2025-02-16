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Два судна на воздушных подушках врезались в Самарской области

Два судна на воздушных подушках врезались друг в друга в Самарской области. Инцидент произошел днем 16 февраля на переправе через Волгу, сообщает Baza .

В одном из водных судов ехали несколько десятков человек. У другого транспортного средства вылетели окна.

На месте происшествия находятся полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются. По предварительной информации, никто серьезных повреждений не получил.

Ранее три человека пострадали из-за того, что круизный теплоход в Ярославле врезался в берег.