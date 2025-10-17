Два поезда столкнулись на горьковской железной дороге

Инцидент, случившийся в 17:39, привел к сходу с рельсов нескольких порожних вагонов грузового поезда. Как сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги, движение поездов на данном участке не было прервано, однако пассажиры пригородных маршрутов столкнулись с незначительными задержками в графике.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждения железнодорожной инфраструктуры и экологического ущерба зафиксировано не было. Для ликвидации последствий инцидента к месту происшествия уже направлены восстановительные поезда со станций Канаш и Арзамас, а для координации всех работ создан оперативный штаб.

Причины столкновения двух составов в настоящий момент устанавливаются специальной комиссией.