Два подростка подорвались в Донецке
Два подростка пострадали в Петровском районе Донецка в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.
Пострадавшим по 17 лет. После происшествия их доставили в медучреждение.
Об их состоянии на данный момент информации нет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина. Инцидент произошел в поле вблизи села Саханка Новоазовского муниципального округа.
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