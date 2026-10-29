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Два подростка подорвались в Донецке

Происшествия

Два подростка пострадали в Петровском районе Донецка в результате подрыва на взрывоопасном предмете. Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Пострадавшим по 17 лет. После происшествия их доставили в медучреждение.

Об их состоянии на данный момент информации нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в ДНР при детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина. Инцидент произошел в поле вблизи села Саханка Новоазовского муниципального округа.

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