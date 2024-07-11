Два пенсионера погибли при столкновении с фурой на трассе «Россия»
Фото - © ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Крупная автоавария произошла на 607-м километре трассы «М-10 Россия» днем в среду, 10 июля. На автодороге столкнулась фура под управлением гражданина Турции и черная иномарка Geely, в результате чего погибли два человека, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Издание отмечает, что китайской машиной управлял 77-летний пенсионер, который вез 75-летнюю пассажирку. Пожилой автомобилист выезжал со второстепенной дороги и не уступил путь большегрузу, за штурвалом которого сидел 57-летний гражданин Турции.
В результате Geely и фура столкнулись. После аварии пенсионер-водитель «китайца» погиб на месте. Позже в больнице скончалась 75-летняя женщина, которая ехала с погибшим в одной машине.
Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.