Два летчика «Русских витязей» погибли при выполнении планового полета

Два военных летчика из авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» погибли при выполнении планового полета. Трагедия произошла 21 октября. Об этом сообщила сама авиагруппа.

Погибшие — полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов. В заявлении АГВП сказано, что 21 октября они готовились к выполнению плановых полетных заданий. В тот день царила обычная рабочая обстановка, погода также была хорошей.

Однако, как отметили в авиагруппе, профессия военного летчика сопряжена с высокими рисками.

«К сожалению, случаются и потери. Потери, после которых наступает звенящая, оглушающая тишина. А вместе с ней приходит боль, которую не заглушить ничем», — говорится в сообщении.

Погибшие были выпускниками Качинского высшего военного авиационного училища.

«Русские витязи» — группа высшего пилотажа ВВС РФ, базируется на аэродроме Кубинка в Московской области.

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