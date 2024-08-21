Два лесных пожара ликвидировали в Шатуре в среду

В среду в Коробковском участковом лесничестве, в 2 км от деревни Вальковская округа Шатура, с помощью системы видеомониторинга было обнаружено два очага возгорания, каждый — на площади 0,01 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 5 человек личного состава лесопожарных формирований, которые и ликвидировали оба пожара.

Потребовалось чуть меньше полутора часов, чтобы ликвидировать пожары. Возгорания были низовыми, а их причинами возникновения стали действия человека.

Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествий. Материалы о пожарах будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей;

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.