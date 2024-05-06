Два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Калуге

Прокуратура устанавливает обстоятельства конфликта со стрельбой в Калуге, в результате которого травмы получили, по предварительным данным, два человека, сообщает РИА Новости .

«Прокуратурой города Калуги взята на контроль проводимая полицией проверка по факту конфликта, произошедшего между гражданами России, в ходе которой одним из участников было применено устройство самообороны», — рассказали в ведомстве.

Точное количество пострадавших в прокуратуре не назвали, однако источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что из было двое.

В ходе конфликта один из его участников открыл стрельбу из пистолета «Оса». Все подробности и обстоятельства уточняются.