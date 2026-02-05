Два человека пострадали при взрыве цистерны с бензином на АЗС в ХМАО
Фото - © соцсети
Два человека пострадали при взрыве цистерны с бензином на автозаправочной станции (АЗС) в Ханты-Мансийском АО, сообщает Mash.
ЧП произошло в четверг утром на АЗС в поселке Солнечный. На заправке вспыхнул бензовоз. В ходе ликвидации возгорания произошел взрыв.
На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается черный дым. Затем происходит взрыв, после чего начинается сильный пожар.
В результате тушения возгорания пострадал сотрудник МЧС. Также еще одного мужчину отбросило взрывной волной, пострадавшему оказывают медпомощь.
К настоящему моменту пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.
