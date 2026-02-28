сегодня в 19:43

Два человека пострадали при пожаре на АЗС в Подмосковье

При возгорании на автозаправочной станции в Московской области пострадало два человека. Причиной происшествия стал разрыв покрышки на машине, находившейся поблизости, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что происшествие случилось на АЗС «Газ-Пропан» в деревне Поддубки Дмитровского района, где вспыхнула топливная цистерна.

С серьезными ожогами в одну из больниц были доставлены сотрудник кассы АЗС и водитель грузового автомобиля. В настоящее время оба находятся на стационарном лечении.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

