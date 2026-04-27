Два человека пострадали из-за мощного снегопада в подмосковной Балашихе
Фото - © Медиасток.рф
Как минимум два человека пострадали из-за аномального снегопада в подмосковной Балашихе. Одному из горожан потребовалась медицинская помощь, сообщает Baza.
Так, дерево рухнуло на девушку на улице Некрасова в микрорайоне Железнодорожный. Прибывшие на вызов медики оказали пострадавшей необходимую помощь.
Еще один инцидент произошел на шоссе Энтузиастов: ветки деревьев обрушились на мужчину, который шел по пешеходной дорожке. Местный житель ушел прихрамывая.
Утро понедельника в Московском регионе началось со снегопада — улицы побелели, местами образовались сугробы. Из-за непогоды в разных районах уже упало несколько деревьев.
