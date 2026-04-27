сегодня в 11:32

Два человека пострадали из-за мощного снегопада в подмосковной Балашихе

Как минимум два человека пострадали из-за аномального снегопада в подмосковной Балашихе. Одному из горожан потребовалась медицинская помощь, сообщает Baza .

Так, дерево рухнуло на девушку на улице Некрасова в микрорайоне Железнодорожный. Прибывшие на вызов медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

Еще один инцидент произошел на шоссе Энтузиастов: ветки деревьев обрушились на мужчину, который шел по пешеходной дорожке. Местный житель ушел прихрамывая.

Утро понедельника в Московском регионе началось со снегопада — улицы побелели, местами образовались сугробы. Из-за непогоды в разных районах уже упало несколько деревьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.