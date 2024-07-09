Два человека погибли в ДТП с машиной ГАИ и грузовиком в Подмосковье

Два человека погибли в результате аварии, произошедшей в 19:10 вторника на 25 км автодороги М-5 «Урал» по направлению в сторону Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно, на трассе в Люберцах из-за поломки остановилась «Газель». На место прибыл экипаж ГАИ. В этот момент водитель грузовика «МАЗ» врезался в стоящую «Газель», она влетела в патрульный автомобиль.

После удара фура продолжила движение и по инерции столкнулась с иномаркой. В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки, а ее водитель скончался. Также погиб водитель «Газели».

Сейчас госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.