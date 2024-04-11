Два человека погибли в автокатастрофе с автобусом в Крыму

Два человека погибли в ДТП на трассе Ялта — Севастополь

В Крыму произошла смертельная авария, в которой столкнулись иномарка Hyundai и микроавтобус. В результате ДТП погибли два человека, сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу севастопольского главка МВД России.

Авария случилась примерно в 08:00 четверга, 11 апреля, на трассе Ялта — Севастополь. В окрестностях села Гончарное автомобилист Hyundai вырулил на встречное направление, в результате чего столкнулся с автобусом.

Предварительно, в результате ДТП погиб водитель иномарки и один пассажир общественного транспорта.

Пресс-служба главного управления МВД по Севастополю сообщила, что по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.