Два человека погибли при взрыве пиротехники во Владикавказе

Жертвами взрыва на складе пиротехники во Владикавказе стали два человека, сообщает SHOT .

Их тела извлекли из-под завалов. По предварительным данным, один из погибших — сотрудник магазина, где продавалась рванувшая пиротехника.

Всего в результате происшествия пострадали 14 человек, среди них двое детей. Их доставили в медучреждения города с различными травмами. Четверо из взрослых пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На складе магазина хранились салюты от местного производителя, который закрылся в 2024 году. Предварительно, продукция была просрочена. Из-за этого фейерверки сдетонировали прямо в помещении.

Взрыв прогремел в складском помещении на Партизанской улице в пятницу. Затем начался пожар. На месте работают экстренные службы.

