сегодня в 06:45

Два человека погибли при пожаре в кафе в Челябинской области

В Миассе произошло возгорание в летнем кафе «Доски» на озере Тургояк, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сигнал о пожаре поступил 19 марта в 6:28 по местному времени. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения одноэтажное здание кафе горело по всей площади.

В результате случившегося погибли два человека.

К тушению привлечены 27 человек и 8 единиц техники, в том числе 19 сотрудников МЧС и 5 машин.

