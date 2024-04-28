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Два человека погибли при обстреле ВСУ поселка Днепряны в Херсонской области

В поселке городского типа Днепряны Херсонской области из-за минометного обстрела со стороны Украины погибли два мирных жителя, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что еще жилые кварталы Новой Каховки попали под сильный артогонь ВСУ.

«Есть пострадавшая, она находится в больнице», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам главы области, в Каховке от террористических ударов Киева был ранен один человек. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают всю необходимую медпомощь.