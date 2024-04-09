Два боксера успокоили пьяного россиянина, устроившего дебош в самолете
Mash: пьяный россиянин избил пассажиров на рейсе авиакомпании Ethiopian Airlines
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Во время полета рейса авиакомпании Ethiopian Airlines из Килиманджаро в Домодедово пьяный россиянин агрессивно вел себя и напал на пассажиров, сообщает Mash.
Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 апреля.
Двое боксеров смогли удержать дебошира до приземления. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина беспорядочно бродил по салону, нанося удары пассажирам.
В Москве он был задержан полицией. На него составлен протокол.