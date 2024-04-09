Два боксера успокоили пьяного россиянина, устроившего дебош в самолете

Во время полета рейса авиакомпании Ethiopian Airlines из Килиманджаро в Домодедово пьяный россиянин агрессивно вел себя и напал на пассажиров, сообщает Mash .

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 апреля.

Двое боксеров смогли удержать дебошира до приземления. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина беспорядочно бродил по салону, нанося удары пассажирам.

В Москве он был задержан полицией. На него составлен протокол.