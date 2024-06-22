Два боевых вертолета в Польше получили повреждения при урагане

Прошедший в Польше ураган повредил два боевых вертолета — Ми-8 и Ми-17, сообщает Lenta.ru .

По данным портала Defence24, во время непогоды вертолеты стояли в ангаре. Ветер сорвал с него крышу, а ее обломки рухнули на боевые машины.

Предварительно, повреждения могли получить еще 2 единицы техники, в данный момент вертолеты проверяют специалисты.

Ущерб, нанесенный Ми-8 и Ми-17, в армии Польши оценили как незначительный. При этом в ведомстве не уточнили сроки ремонта техники.