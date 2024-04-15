Два автомобиля столкнулись на 57-м км МКАД

На внутренней стороне 57-го км МКАД произошло ДТП с участием двух машин, в результате аварии один автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП уже работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено, заняты две полосы трассы из шести.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии на МКАД образовался затор протяженностью более 5,5 км.