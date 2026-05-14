Душили гайтаном для крестика: охранники жестоко избили тюменца в баре

Посетитель тюменского бара обвинил охранников в том, что они силой выставили его из заведения, жестоко избили и едва не задушили крестиком, сообщает 72.RU .

По словам пострадавшего, ночью 9 мая он отдыхал в баре вместе с товарищем. Мужчина сидел за барной стойкой. Внезапно к нему подошел незнакомец и стал просить отдать ему стул, который уже был занят. Между тюменцами завязался конфликт.

«Этот мужчина выбил стул из-под меня, но я забрал его обратно. Затем ко мне подбежала охрана заведения», — рассказал пострадавший.

По его словам, охранники схватили его, повалили на пол, а затем вынесли из заведения на улицу. Параллельно они избивали посетителя и душили его же гайтаном для крестика.

Пострадавший снял побои и обратился в полицию. Правоохранители проводят проверку.

