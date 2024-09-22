Думала, что отдает в банк: москвичка передала более 11 млн руб мошенникам

Аферисты обманули 22-летнюю жительницу столицы, которая передала им более 11 млн рублей, думая, что отдает деньги в банк, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы .

Мошенники связались с девушкой и выдали себя за сотрудников компании оператора мобильной связи. Они убедили москвичку передать им код из смс-сообщения, благодаря которому смогли войти в личный кабинет девушки на «Госуслугах».

Затем аферисты сообщили девушке, что на ее имя пытались взять кредит. После чего ей позвонил другой злоумышленник от лица сотрудника банка. Он посоветовал девушке взять 2 млн рублей в кредит и перевести на указанные якобы безопасные счета.

Дополнительно девушку убедили отдать «курьеру» более 9 млн рублей личных сбережений. Она встретилась с мужчиной, который назвал ей «кодовое слово», и думала, что передает деньги в банк.

В общей сложности девушка передала мошенникам более 11,2 млн рублей. Москвичка обратилась в полицию. Там разыскали 23-летнего «курьера», который получил от девушки деньги. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и посадили под домашний арест.

Соучастники и обстоятельства преступления устанавливаются. Прокуратура контролирует ход расследования.