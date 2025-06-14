ДТП на Родниковой в Москве закончилось госпитализацией несовершеннолетнего
Подросток пострадал в ДТП на западе Москвы:
На западе Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
На улице Родниковой столкнулись автомобиль «Киа» под управлением 34-летней женщины и питбайк, которым управлял 15-летний подросток. В результате аварии юноша получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.
Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль расследование инцидента. Надзорное ведомство проверит все обстоятельства ДТП, включая соблюдение ПДД обоими участниками, а также законность нахождения подростка за рулем мототранспорта.
Окончательные выводы будут сделаны после завершения процессуальной проверки.