ДТП на Родниковой в Москве закончилось госпитализацией несовершеннолетнего

сегодня в 22:22

Подросток пострадал в ДТП на западе Москвы:

На западе Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На улице Родниковой столкнулись автомобиль «Киа» под управлением 34-летней женщины и питбайк, которым управлял 15-летний подросток. В результате аварии юноша получил травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Прокуратура Западного административного округа взяла на контроль расследование инцидента. Надзорное ведомство проверит все обстоятельства ДТП, включая соблюдение ПДД обоими участниками, а также законность нахождения подростка за рулем мототранспорта.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения процессуальной проверки.