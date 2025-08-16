ДТП на МКАД в Москве спровоцировало пробку в 1,3 километра
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Утром 16 августа на внешней стороне второго километра МКАД в районе съезда № 18 произошла авария, которая спровоцировала дорожный затор на 1,3 километра. На месте происшествия уже работают оперативные службы, сообщает столичный Дептранс.
На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. Какое именно количество машин попало в аварию, а также что стало ее причиной, устанавливают компетентные специалисты.
Сотрудники столичного Дептранса просят водителей учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения в связи с образовавшейся пробкой, протяженность которой составляет 1,3 километра.
На месте происшествия работают оперативные службы.