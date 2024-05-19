Дрозденко: причиной хлопка на нефтебазе в Выборге стала пиротехника
Громкий звук в Выборге произошел от использования пиротехники
Громкий звук в Выборге стал следствием использования пиротехники, атаки ВСУ не было, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности, подчеркнул он.
Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет, отметил Дрозденко.