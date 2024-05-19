Дрозденко: причиной хлопка на нефтебазе в Выборге стала пиротехника

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Громкий звук в Выборге произошел от использования пиротехники

Громкий звук в Выборге стал следствием использования пиротехники, атаки ВСУ не было, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Информация об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности, подчеркнул он.

Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет, отметил Дрозденко.