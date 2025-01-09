Дроп-мошенничество: в Казахстане отмыли 24 млрд тенге за 2024 год

Мошенники в Казахстане отмыли 24 млрд тенге за год с помощью дроп-карт

Мошенники в Казахстане отмыли при помощи современных технологий крупную сумму денег: правоохранительные органы выявили более 6 тыс. дроп-карт, сообщает «Бриф24».

Как уточнили в пресс-службе республиканского агентства по финансовому мониторингу, чаще всего картами владели иностранные граждане, а также безработные, студенты, пенсионеры и граждане, стремящиеся к быстрому и легкому заработку.

За 2024 год мошенники отмыли при помощи дроп-карт 24 млрд тенге. Схема позволяет скрыть другие преступления: торговлю наркотиками, незаконный игорный бизнес и иные действия.

Ранее в МВД РФ установили две основные схемы доступа российских мошенников к аккаунтам граждан на «Госуслугах»: это звонки от имени оператора связи или перевыпуск абонентского номера. Во втором случае злоумышленники используют в своих целях выставленный на продажу номер и проводят процедуру восстановления пароля к учетной записи через одноразовый код.