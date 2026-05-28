Дроны ударили по танкерам под флагом Сьерра-Леоне у берегов Турции

Три санкционных танкера оказались под ударом дронов в Черном море у северного побережья Турции, сообщает SHOT .

Первые два судна — Altura и Velora. Они плыли под флагом Сьерра-Леоне. Третий танкер — James II. У него флаг Палау.

Спасательные катера находятся на месте прилетов дронов. Предварительно, в результате ударов пострадавших нет. Информация о наличии повреждений у танкеров не раскрывается.

Все три танкера находятся под британскими санкциями. Судно Altura держало путь из Новороссийска в Стамбул.

