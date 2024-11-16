Дрон-камикадзе ВСУ убил мужчину в Херсонской области

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В селе Великие Копани Херсонской области дрон-камикадзе ВСУ ударил по дорожному покрытию и убил мужчину 1978 года рождения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале .

Также в Новой Каховке под обстрел попал мужчина 1958 года рождения. Он получил серьезные ранения, медики оперативно госпитализировали пострадавшего.

В населенном пункте повреждены жилые дома. Из-за ударов ВСУ пострадали линии электропередач, что оставило без света многих жителей. Один из домов в Каховке загорелся, пожарные оперативно прибыли для его тушения.

«Эти варварские атаки еще раз демонстрируют жестокость и бесчеловечность действий украинских боевиков, целенаправленно наносящих удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям», — написал Сальдо.

Ранее жительница Курской области дала показания Военному следственному управлению СК РФ по Московскому военному округу. Женщина рассказала, что ВСУ целенаправленно обстреливают гражданскую инфраструктуру Глушковского района.