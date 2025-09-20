Древняя крепостная стена в Дагестане частично обрушилась из-за ливней

сегодня в 22:37

Участок древней крепостной стены обрушился в дагестанском селе Кумух из-за сильных ливней, которые не прекращаются уже несколько дней. О происшествии сообщил в Telegram-канале глава Лакского района Юсуп Магомедов.

Обильные осадки охватили республику. Из-за ливней многие населенные пункты затоплены. Под натиском потока воды не выдержала и древняя крепостная стена в Кумухе.

Магомедов отметил, что обрушение части конструкции вызывает у жителей «боль и озабоченность». Он назвал стену сакральным символом Дагестана.

Магомедов отметил, что специалисты сделают все, чтобы восстановить обрушившуюся часть конструкции.

Между тем половина жителей Махачкалы осталась без электричества и интернета из-за потопа. Трассы парализованы — машины утопают, а некоторых даже уносит течением.