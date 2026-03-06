Дребезжали стекла: в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5
В районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5
Утром в пятницу в Сочи произошло сейсмособытие магнитудой 4,5 балла. Инфраструктура в городе не повреждена, сообщил мэр Андрей Прошунин.
По его словам, информации о происшествиях в ЕДДС не поступало. Власти города ждут подтверждения и подробностей от специалистов.
Как написал SHOT, горожане почувствовали подземные толчки в районе 07:30. Больше всего трясло в «Сириусе», Адлерском, Хостинском и Центральном районах.
По словам очевидцев, в квартирах в Сочи дребезжали стекла в рамах и раскачивались люстры.
