Дребезжали стекла: в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5

сегодня в 08:20

Утром в пятницу в Сочи произошло сейсмособытие магнитудой 4,5 балла. Инфраструктура в городе не повреждена, сообщил мэр Андрей Прошунин.

По его словам, информации о происшествиях в ЕДДС не поступало. Власти города ждут подтверждения и подробностей от специалистов.

Как написал SHOT, горожане почувствовали подземные толчки в районе 07:30. Больше всего трясло в «Сириусе», Адлерском, Хостинском и Центральном районах.

По словам очевидцев, в квартирах в Сочи дребезжали стекла в рамах и раскачивались люстры.

