Драку со стрельбой на улице Гарибальди устроили гости жениха и невесты

Конфликт у ресторана на юго-западе Москвы произошел между гостями на свадьбе со стороны жениха и невесты, пишет РИА Новости .

По информации МВД, конфликт на бытовой почве перерос в потасовку. Один из гостей выстрелил, предположительно, из травматического оружия. В результате стрельбы никто не пострадал. Участников драки увезли в отдел полиции для установления всех обстоятельств.

Конфликт, который закончился стрельбой, произошел около ресторана на улице Гарибальди. Прокуратура города начала проверку.