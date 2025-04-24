Драки и поножовщина: жители района Москвы пожаловались на шум из бара

Жительница Даниловского района Москвы заявила, что из бара, где недавно убили человека, регулярно доносятся крики, там происходят «драки и поножовщина», сообщает Газета.ru .

«На пивную „Бардак“ жители ЖК жалуются во все органы уже четыре года, и никто никак не реагирует. Под окнами постоянные драки, крики пьяных, поножовщина, а теперь и убийство. И все потому, что пивная работает до четырех утра. Люди напиваются и устраивают под окнами беспредел, отдыхать невозможно, и так почти каждую ночь», — рассказала женщина.

По ее словам, Роспотребнадзор, префектура, МЧВ, МВД и жилищная инспекция перекидывают ответственность друг на друга. Владельцы ставят время работы до 4 часов утра и не обращают внимание на жалобы жителей.

В апреле в баре убили одного из соседей, когда он зашел туда увидеться со знакомым. У мужчины остались жена и маленький ребенок. Нападавший находится под домашним арестом.