Драка вооруженных ножом и кастетом подростков в КБР попала на видео

сегодня в 16:45

Очевидцы сняли на видео драку между 14-летним и 17-летним юношами в Кабардино-Балкарии. В ходе схватки, устроенной из-за девочки, подростки били друг друга кастетом и резали ножом, сообщает SHOT .

По информации издания, 14-летний Евгений дрался со старшим братом своей одноклассницы. Конфликт начался из-за того, что школьник задирал девочку, которая отвергла его знаки внимания. Устав от оскорблений, ученица позвала на помощь своего 17-летнего брата. Парень согласился «разобраться» с обидчиком сестры.

Когда подростки вышли побеседовать, 17-летний юноша ударил Евгений кастетом. В ответ школьник достал нож и порезал обидчика, утверждает издание.

Сейчас двое подравшихся ребят находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Школьника Евгения могут поместить под домашний арест.