Довозмущался: мужчина получил 7 суток из-за недовольства парковкой полицейских

В Новой Москве мужчину арестовали на 7 суток за возмущение парковкой полицейских

Жителя Новой Москвы арестовали на 7 суток за возмущение парковкой автомобиля полиции у его дома, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в начале апреля в СНТ «Коммунарка-1». Утром местный житель вышел из дома, чтобы встретить мастера, и увидел припаркованную у своего участка полицейскую машину. Он начал возмущаться, что авто стояло прямо у его калитки.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Столичный суд отправил местного жителя в спецприемник на неделю. Свою вину мужчина не признал.

