Доцент Финуниверситета назвал признаки мошенника в разговоре и переписке

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко назвал признаки, по которым можно распознать мошенника: просьбы перейти по ссылке, сообщить код или данные карты, сообщает RT .

По словам Щербаченко, мошенник может представиться сотрудником компании или знакомым друга. Он старается быстро войти в доверие и перевести общение в мессенджер.

«Он делает вид, что знает какие-то факты о человеке или об общих знакомых. Пытается создать ощущение, что ему можно доверять, и постепенно переходит от обычного разговора к просьбам», — отметил Щербаченко.

Насторожить должны просьбы перейти по ссылке, сообщить код из сообщения, показать документы или данные карты. Мошенник также может завести разговор о переводе денег или заработке и попросить никому не рассказывать об общении. В таком случае Щербаченко советует прекратить разговор и заблокировать собеседника.

Ранее киберэксперт Александр Староверов рассказал, что мошенники стали активнее использовать школьную тематику.

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