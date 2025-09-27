Достал пистолет: в Наро-Фоминске мужчина расстрелял автобус

Дело возбудили против мужчины, выстрелившего в автобус в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске водитель автобуса вступил в конфликт с мужчиной, а тот несколько раз выстрелил в сторону общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

По данным следствия, инцидент произошел на автостанции на ул. Курзенкова. Сначала между мужчиной и водителем автобуса была словесная перепалка. Затем первый достал пистолет и начал стрелять в сторону общественного транспорта.

В результате он повредил стекло автобуса. К счастью, пострадавших нет.

Подозреваемого вскоре задержали — им оказался житель Москвы 1986 года рождения. У мужчин изъяли травматический пистолет. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

В Москве водитель Kia избил хоккейной клюшкой мужчину, который был за рулем «Жигулей». У них произошел дорожный конфликт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.