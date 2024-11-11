Дорожный скандал: в Нижнем Новгороде экс-депутат угрожал людям пистолетом

В воскресенье, 10 ноября, Дикин на машине марки Mercedes подрезал водителя, затем вышел из своего автомобиля и начал размахивать пистолетом с угрозами, дальше вернулся в машину и уехал. Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы.

По словам подозреваемого, он хотел таким образом защитить свою семью. Он ехал в торговый центр с женой и ребенком, а на въезде на парковку ему в окно начал стучаться другой мужчина, оскорбляя его супругу. Тогда Дикин вынужден был достать оружие.

Ранее Михаил Дикин перегородил дорогу автобусу в центре Нижнего Новгорода и вызвал полицию: ему не понравилась манера вождения водителя. Тогда он получил штраф на 800 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения.