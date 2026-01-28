Дорожная авария произошла на проспекте Андропова в столице
Около дома № 19 на проспекте Андропова в Москве произошло ДТП, движение транспорта затруднено, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Обстоятельства данного инцидента и информация о пострадавших в нем уточняются специалистами.
Водителей попросили выбирать пути объезда места аварии.
По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ДТП образовался затор в сторону центра города протяженностью около 3 км.
