Донецкие спасатели пострадали при тушении пожара

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В Донецке пять спасателей обратились к врачам после тушения пожара

В Донецке пять спасателей обратились к врачам после тушения пожара, вызванного взрывом, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели тушили пожар в многоквартирном доме после поражения здания снарядом.

«Личный состав самостоятельно добрался до больницы. Сейчас они находятся на стационарном лечении», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о девяти мирных жителях Донецка, которые пострадали при обстрелах в четверг.