Дом обрушился в Кашире из-за разрушения балки
Фото - © Сайт администрации г.о. Кашира
В Кашире обрушился дом ЧП произошло из-за разрушения деревянной балки перекрытия из-за влажности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Влага поступала из-за протечек крыши или протечек инженерного оборудования, которое находится на чердаке.
Обращений по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества дома в адрес министерства до происшествия не поступало.
В ЧП никто не пострадал.
Ранее в Сети появились сообщения об обрушении дома № 2 по улице Металлистов. До этого жители много раз жаловались в УК о состоянии здания, но на это никто не обращал внимания до обрушения перекрытий второго этажа.