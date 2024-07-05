Дом обрушился в Кашире из-за разрушения балки

В Кашире обрушился дом ЧП произошло из-за разрушения деревянной балки перекрытия из-за влажности, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Влага поступала из-за протечек крыши или протечек инженерного оборудования, которое находится на чердаке.

Обращений по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества дома в адрес министерства до происшествия не поступало.

В ЧП никто не пострадал.

Ранее в Сети появились сообщения об обрушении дома № 2 по улице Металлистов. До этого жители много раз жаловались в УК о состоянии здания, но на это никто не обращал внимания до обрушения перекрытий второго этажа.