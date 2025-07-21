«Дом горит, с***, б****»: кадры пожара после падения обломков БПЛА в Подмосковье
Появились новые кадры пожара в доме после падения обломков БПЛА в Ивантеевке
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Очевидцы опубликовали новые кадры пожара в двухэтажном доме в городе Ивантеевка (городской округ Пушкино). Возгорание возникло после падения обломков сбитого дрона, сообщает «Осторожно, Москва».
Во время съемки оператор говорит, что в городе сбили беспилотник.
«Дом горит, с***, б****!» — добавляет женщина, пока мужчина снимает пожар на видео.
Обломки упали на дом, находящийся на улице Басова. По словам местных жителей, перед пожаром они слышали звуки, напоминающие взрывы.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Менее часа назад мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что военные сбили беспилотник, летевший на Москву.