«Дом горит, с***, б****»: кадры пожара после падения обломков БПЛА в Подмосковье

сегодня в 18:52

Появились новые кадры пожара в доме после падения обломков БПЛА в Ивантеевке

Очевидцы опубликовали новые кадры пожара в двухэтажном доме в городе Ивантеевка (городской округ Пушкино). Возгорание возникло после падения обломков сбитого дрона, сообщает «Осторожно, Москва» .

Во время съемки оператор говорит, что в городе сбили беспилотник.

«Дом горит, с***, б****!» — добавляет женщина, пока мужчина снимает пожар на видео.

Обломки упали на дом, находящийся на улице Басова. По словам местных жителей, перед пожаром они слышали звуки, напоминающие взрывы.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Менее часа назад мэр Москвы Сергей Собянин также заявлял, что военные сбили беспилотник, летевший на Москву.