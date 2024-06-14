Дом экс-чиновника из Петербурга за ₽470 млн обратили в доход государства
Суд обратил в доход государства недвижимость арестованного экс-чиновника
Суд в Санкт-Петербурге обратил в доход государства недвижимость арестованного экс-чиновника мэрии Ивана Громова, пишет РБК.
Прокуроры проверили доходы и расходы экс-чиновники и его родственников и выяснили, что позволить такой дом они не могли, а деньги получены преступным путем.
В декабре 2021 года Иван Громов был задержан и потом арестован по обвинению в мошенничестве на более чем 165,5 млн руб.
За сутки отправки в СИЗО губернатор Петербурга Александр Беглов снял его с должности главы Калининского района.